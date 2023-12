Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Zeugenaufruf +++

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. Dezember 2023, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem PKW Opel den mittleren Fahrstreifen der A1 in Richtung Bremen. Vor ihr scherte dann ein unbekannter PKW zum Überholen aus, so dass die 33-Jährige aus Wilhelmshaven stammende Frau ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei verlor diese die Kontrolle über ihren PKW und schleuderte sowohl in die Mittelschutz- als auch in die Außenschutzplanke. Hierdurch blieben eine Vielzahl an Trümmerteilen auf der Fahrbahn liegen, die von einem 19-jährigen Mann aus Diepholz mit seinem PKW VW überfahren wurden. Die Schäden an den beiden PKW sowie den Schutzplanken werden auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen den unbekannten Fahrer des flüchtigen PKW werden nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer: 04435-93160 melden.

