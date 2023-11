LPI-SHL: Zaun und Betonpfeiler beschädigt

Laudenbach (ots) - In einem Wendebereich in der Erzstraße in Laudenbach streifte Dienstagmittag ein mit Schülern besetzter Linienbus den in der obersten Position befindlichen Frontlager eines am linken Rand stehenden Traktors. Dabei ging eine der linken Seitenscheiben des Busses zu Bruch. Die sich zu dieser Zeit im Linienbus befindlichen 25 Kinder sowie auch der 56-jährige Busfahrer blieben bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist ...

