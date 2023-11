Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einsatz führt zum Täter eines vorangegangenen Diebstahls

Weimar (ots)

Am Montagmittag meldete die Angestellte einer Tankstelle im nördlichen Weimar einen Diebstahl aus dem Verkaufsraum, den sie bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen entdeckt hatte. Tatzeit war der Sonntagnachmittag, entwendet wurden Lebensmittel im Wert von knapp 85 Euro. Am Montagabend wurde schließlich bei einer erneuten Diebstahlshandlung der Täter festgestellt, der den Diebstahl in der Tankstelle auf Nachfrage einräumte. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Diebstahl.

