Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi-Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots)

Gegen eine "Zechprellerin" ermittelt die Polizei seit Dienstagnachmittag. Die Frau war in Kaiserslautern in ein Taxi gestiegen und hatte sich in ein Krankenhaus fahren lassen. Am Wunschort angekommen, stieg die Frau aus. Sie gab gegenüber dem Fahrer an, dass sie kein Geld bei sich habe. Sie wollte das Geld bei ihrer Schwester, die sich im Krankenhaus befinde, holen. Die Frau kam nicht mehr zurück. Der Taxifahrer schaltete die Polizei ein und stellte Strafantrag wegen Betrugs. Die Ermittlungen nach der Zechprellerin laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell