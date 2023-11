Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 4-jähriger Rollerfahrer hatte Schutzengel

Apolda (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 82-jähriger Skoda-Fahrer die Straße Heidenberg in Richtung Kreisverkehr Ecke Bachstraße, in Apolda. Auf Höhe von Heidenberg 43 wollte ein vier jähriger Junge mit seinem Roller zwischen parkenden Pkw die Straße von rechts nach links überqueren. Dank Gefahrenbremsung des 82-jährigen Skoda-Fahrers und des Absteigens und Ausweichens des vier-Jährigen konnte schlimmeres verhindert werden. Der Junge und der 82-Jährige blieben unverletzt, lediglich der Roller und die Stoßstange erlitten Kratzer. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang können sie der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 melden.

