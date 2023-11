LPI-J: Mit Fäkalien beschmiert

Jena (ots) - Als der Nutzer seinen Pkw BMW am Samstagabend auf einem Parkplatz in der Knebelstraße abstellte, war noch alles in bester Ordnung. Am Sonntagnachmittag jedoch, als der zum Abstellort zurückkehrte, fehlten beide Kennzeichentafeln. Unbekannte hatte diesen demontiert und sich mitsamt ihrer Beute unerkannt entfernt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

