POL-SE: Norderstedt - Mazda CX-5 entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagabend (19.10.2023) ist es in der Straße "Speelwark Padd" in Klein Nordende zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Als die Anwohner um 21:14 Uhr nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie Personen in dem Wohnhaus, die in Richtung "Up'n Feld" flohen. Anhand einer Videoauswertung handelte es sich um zwei Männer mit dunklen ...

mehr