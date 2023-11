Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen, getreten und unerkannt entkommen

Eine körperliche Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntagmittag, gegen 14:15 Uhr, in der Alfred-Diesner-Straße, auf dem dortigen Sportplatz. Ein Brüderpaar (14 und 18) war auf dem Sportplatz zugegen. Plötzlich tauchte eine männliche Person auf und es entfachte eine verbale Streitigkeit zwischen dem Unbekannten und dem 18-Jährigen. In der weitern Folge schlug der Unbekannte seinen Kontrahenten und trat ihn in den Bauch. Im Anschluss entfernte dieser sich in unbekannte Richtung. Dadurch wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, zwischen 30 du 40 Jahren, graue Haare, von kräftiger Statur, Brillenträger, gekleidet mit einer Hose in Camouflage-Design sowie einer orangefarbenen Jacke. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 288570/2023, entgegen.

