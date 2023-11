Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots)

Berauscht ein Fahrzeug geführt hat am Montagfrüh ein 28-Jähriger. Bei einer Verkehrskontrolle in der Rudolstädter Straße schlug ein Test positiv auf Cannabis an. Die Weiterfahrt mit dem Pkw VW wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Auch die fällige Anzeige wurde gefertigt.

