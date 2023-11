LPI-J: Zeugenaufruf - Unfall vom 05.10.2023 mit einer verletzten Person

Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag befuhr ein unbesetzter Linienbus den August-Baudert-Platz in Richtung Einmündung Carl-August-Allee. Zur gleichen Zeit wollte dort ein 30jähriger mit seinem Skoda rückwärts ausparken und übersah den Bus. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von etwa 5500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

