Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Polizeieinsatz am 05. November 2023 in Jena

Jena (ots)

Kurz vor 13 Uhr informierten mehrere Zeugen die Jenaer Polizei, dass im Bereich des Kernbergviertels eine männliche Person aus einem Fenster in der Dreßlerstraße heraus Passanten sowie Hauswände mit pyrotechnischen Erzeugnissen beschießen und bewerfen soll. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten sowohl die betroffene Adresse als auch das entsprechende Fenster ausfindig machen. Hier erblickte diese auch eine männliche Person, welche auf Ansprache nicht reagierte. Kurz darauf trat diese Person, mit einer Schusswaffe in der Hand, aus dem Hauseingang. Auch hier erfolgte keine Reaktion auf Ansprache der Beamten, die Waffe fallen zu lassen und stehen zu bleiben. In Folge dessen konnte der 19-Jährige Tatverdächtige sodann mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel gestellt werden. Im Anschluss erfolgte die Festnahme des Mannes sowie sie Sicherstellung der Waffe. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, welcher einer echten Pistole täuschend ähnelt. Aufgrund der Verletzung wurde der 19-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme. Aktuell werden die zwei Tatorte, zum einen die Wohnung und zum anderen der Festnahmeort, kriminaltechnisch untersucht. Der Einsatz, bei welchen die Landespolizeiinspektion Jena von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, dem Landeskriminalamt, der Landespolizeidirektion und weiteren Landespolizeiinspektionen unterstützt wird, dauert derzeit noch an, sodass es weiterhin zu Einschränkungen für Anwohner kommen kann. Die Ermittlungen, auch zur Motivlage des 19-jährigne Täters, laufen aktuell in Federführung der Staatsanwaltschaft Gera.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell