LPI-J: Mit verbotenem Gegenstand erwischt

Am Montagmorgen befuhr eine 53jährige mit ihrem Opel die Ortsverbindungsstraße zwischen Ottstedt und Magdala, als ein Dachs die Fahrbahn querte. Infolge der nicht zu verhindernden Kollision entstand noch nicht bezifferter Sachschaden am Fahrzeug, Personen wurden nicht verletzt. Der Dachs entfernte sich in unbekannte Richtung.

