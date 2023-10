Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberische Erpressung in Wismar - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Die Wismarer Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Überfalls auf den Stadt-Konsum in der Wismarer Innenstadt. Der Vorfall ereignete sich am späten Montagabend zwischen 23:00Uhr und 23:15 Uhr im Verkaufsraum des Geschäftes, als der unbekannte Täter diesen betrat und unter Vorhalt einer Waffe Bargeld forderte. Nachdem der Täter Bargeld erlangt hatte, verließ er das Geschäft und flüchtete vermutlich in Richtung Baustraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des unbekannten Täters. Der Polizei Wismar liegen Informationen vor, dass der Täter gemeinsam mit einer weiteren unbekannten Person die Flucht ergriffen haben könnte. Für den Täter liegt folgende Personenbeschreibungen vor: - männlich - ca. 30-40 Jahre - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - europäischer Phänotyp - dunkelblaues Herrenjackett - dunkelgrüne Baseballkappe - schwarzen dichten Bart - kurze schwarze Haare Die zweite Person, die scheinbar mit dem Täter zusammen geflohen ist, wurde wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 185 cm groß - schlanke Statur - weiße Jacke Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Bereich des Stadt-Konsums, Am Schilde in Wismar, zur tatrelevanten Zeit am Montagabend passiert oder Beobachtungen zu auffälligen Personen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wismar unter 03841 203-0 zu melden. Hinweise können ebenso bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell