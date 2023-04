Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe an Kirche eingeworfen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Unbekannte haben in der Klosterstraße in Enkenbach-Alsenborn das Fenster einer Kirche beschädigt. Der oder die Täter warfen einen kleinen Stein durch eins der Bleiglasfenster und beschädigten dadurch eine Glaskachel. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell