Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall beobachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Sonntagnachmittag befuhr ein Pkw die Bahnhofstraße. Beim Rückwärtsfahren fuhr der Pkw gegen einen Mast. Dabei wurde sowohl der Mast als auch das Verursacherfahrzeug beschädigt. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt widerrechtlich fort. Ein Zeuge beobachtete jedoch den Vorfall und meldete dies, samt Kennzeichen des beteiligten Fahrzeuges, der Polizei. So konnte das Fahrzeug, ein Pkw Audi, an der Halteranschrift in Bad Klosterlausnitz festgestellt werden, nebst der 34-jährigen Fahrzeugführerin. Diese wirkte nicht nur alkoholisiert, sie war es mit fast 2,3 Promille auch. Nachdem der Führerschein beschlagnahmt wurde, erfolgte eine Blutentnahme. Die Frau muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

