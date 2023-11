Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall auf Parkplatz vor Fleischwarengeschäft

Apolda (ots)

Am gestrigen Montag, den 06.11.2023 gegen 11:35 Uhr, touchierte eine weibliche, unbekannte Person einen parkenden MITSUBISHI. Auf dem Parkplatz in der Buttelstädter Straße, in Apolda, rangierte die Frau rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte das Heck des parkenden Pkw. Die Frau bemerkte ihr Missgeschick und erkundigte sich im Fleischwarengeschäft nach dem Halter. Da sie diesen dort nicht feststellen konnte, verließ sie, ohne ihr Kontaktdaten zu hinterlassen, einfach den Unfallort. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

