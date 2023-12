POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei Nordenham: Aufsichtspflicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am 09.12.2023, gegen 16:35 Uhr, hat sich in 26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße/Viktoriastraße ein Verkehrsunfall mit insgesamt 4 leichtverletzten Personen ereignet. Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem BMW laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung Viktoriastraße, ...

