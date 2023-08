Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Diebstahl eines Baggers +++ Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Wardenburg

Diebstahl eines Baggers

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf einer Baustelle zwischen Wardenburg und Tungeln zum Diebstahl eines kleinen Baggers. Die unbekannten Täter müssen dafür vermutlich einen Anhänger bzw. Trailer für den Abtransport genutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Großenkneten

Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr kam es im Binsenweg in Großenkneten, in der Nähe des Heckenrosenweges, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, das Diebesgut ist noch nicht näher bekannt. Hinweise an die Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell