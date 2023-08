Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brandstiftung in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erneut hat es am Donnerstag, 24. August 2023, in der Straße "Am Landwehrsberg" in Dötlingen gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am Dienstag, 08. August 2023, brannte in derselben Straße ein Pkw aus. Unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5576489 wurde über den Brand berichtet.

Durch diesen ersten Brand waren die Anwohner der Straße sensibilisiert. Gestern hörten sie in der Zeit von 22:57 bis 23:07 Uhr verdächtige Geräusche vor dem Haus. Als sie rausschauten, sahen sie, dass Flammen aus dem Radkasten eines geparkten Pkws schlugen. Sie alarmierten die Feuerwehr und nahmen eigene Löschversuche vor. Ihnen gelang es, das Feuer zu löschen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neerstedt mussten nicht mehr eingreifen. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Da neben dem Pkw Brandbeschleuniger gefunden wurden, muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell