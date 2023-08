Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums +++ Verursacherin entfernt sich

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstag, 24. August 2023, 14:50 Uhr, einen Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Gelände eines Einkaufszentrums beobachtet und die Polizei verständigt.

Sie sahen auf dem Parkplatz im Reinersweg eine Frau, die beim Ausparken mit ihrem Pkw versehentlich gegen einen geparkten Kleinwagen gefahren war. Diesen schob sie trotz angezogener Handbremse etwa zwei Meter aus der Parklücke heraus. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem Pkw vom Parkplatz.

Aufgrund der genauen Angaben der Zeugen konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden. Die 76-Jährige aus Stuhr wurde zu Hause angetroffen. An ihrem Pkw wurden Schäden festgestellt, die zu denen am geparkten Kleinwagen passten. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Gegen die 76-jährige Frau wurde eine Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

