POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Stadland verletzt +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein junger Radfahrer ist am frühen Abend von Donnerstag, 24. August 2023, durch einen Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt worden. Die verursachende Person entfernte sich mit einem Pkw vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 18-jährige Mann aus Hagen m Bremischen befuhr mit einem Fahrrad die Golzwarder Straße von Sürwürden in Richtung Golzwarden. Kurz hinter dem Ortsausgang von Sürwürden hielt er am Fahrbahnrand an, um zu telefonieren. Dabei verspürte er einen starken Schlag und wurde in den Seitengraben geschleudert. Er sah noch einen dunklen Audi, der kurz anhielt und sich anschließend mit dröhnendem Geräusch in Richtung Golzwarden entfernte. Der 18-Jährige verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde von einem vorbeikommenden Lkw-Fahrer aus dem Graben gezogen.

Vom Unfallort schob er sein stark beschädigtes Fahrrad zur Fähre Brake-Sandstedt und begab sich nach Hause. Erst hier wurde die Polizei verständigt. Der 18-Jährige stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und konnte den genauen Unfallzeitpunkt deshalb nur auf den Zeitraum zwischen 17 bis 19 Uhr eingrenzen. Zusammen mit seinen Erziehungsberechtigen suchte er ein Krankenhaus auf, wo glücklicherweise nur leichte Verletzungen diagnostiziert wurden.

Die Polizei sucht hiermit nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum zwischen Sürwürden und Golzwarden einen dunklen, möglicherweise beschädigten Audi gesehen haben. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

