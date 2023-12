Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am 09.12.2023, gegen 16:35 Uhr, hat sich in 26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße/Viktoriastraße ein Verkehrsunfall mit insgesamt 4 leichtverletzten Personen ereignet. Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem BMW laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung Viktoriastraße, die durch eine Ampel geregelt wird, wollte bei grün, ein mit 4 Personen besetzter Pkw (Mercedes-Benz) die Viktoriastraße, in Richtung Atens, kreuzen. Der Pkw-Fahrer des BMW fuhr ersten Erkenntnissen zu Folge über rot und kollidierte mit dem kreuzenden Pkw (Mercedes-Benz).

Durch den Zusammenprall wurde der Fahrer des BMW sowie der Fahrer und zwei Mitfahrerinnen des Mercedes-Benz leicht verletzt. Eine weitere Mitfahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles bei der Polizei Nordenham, Tel.: 04731/9981-0, melden.

