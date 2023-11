Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Einbeck (ots)

Am 28.11.2023, gegen 18:10 Uhr, kam es in Einbeck zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person, als ein 61-jähriger Fahrer eines PKW VW Sharan die Straße Münsterkamp befuhr und im Einmündungsbereich die von links kommende 67-jährige Mofa-Fahrerin, welche sich auf der Straße Ochsenhofweg befand, übersah. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei die Mofa-Fahrerin verletzt wird und mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht werden muss. An den Fahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden von über 1.500 Euro.

