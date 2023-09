POL-BN: Rheinbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallfluchten in Oberdrees

Bonn (ots) - Am Mittwoch (27.09.2023) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Delpstraße in Bonn-Duisdorf ein. Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr gelangten die Einbrecher auf den Balkon der Hochparterrewohnung, hebelten ein auf Kipp stehendes Fenster auf, durchwühlten die Räume und flüchteten unbemerkt mit erbeutetem Bargeld, ...

