Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kfz

Vinningen (ots)

Am 18.06.2023, gegen 02:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Renault Master, welcher in der Blumenstraße in 66957 Vinningen am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Täter schlug eine Scheibe des Kastenwagens ein und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

