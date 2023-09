Polizei Bonn

POL-BN: Schlag gegen Drogenhandel - Festnahmen und umfangreiche Sicherstellungen bei Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz - Weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Hennef (ots)

Das auf organisierte Kriminalität spezialisierte Kriminalkommissariat 21 der Bonner Polizei hatte am 23.08.2023 bei einem groß angelegten Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt (siehe Pressemeldung vom 24.082023, 14:32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5587634).

Nach weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 konnte am gestrigen Mittwoch (27.09.2023) ein weiterer mutmaßlicher Drogenhändler in dem Tatkomplex an seiner Wohnanschrift in Hennef festgenommen werden. Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen hatte die Staatsanwaltschaft Bonn einen Haftbefehl erwirkt. Er steht im Verdacht im großen Stil illegalen Handel mit Marihuana betrieben zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden geringe Mengen Marihuana und Kokain sowie Mobiltelefone und Bargeld sichergestellt.

Nach der Verkündigung des Haftbefehls durch einen Haftrichter am Amtsgericht Bonn wurde der 29-Jährige in Untersuchungshaft genommen.

