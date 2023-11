Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Am 28.11.2023 ist es zwischen 11:45 Uhr und 14:30 Uhr in Bad Gandersheim in der Alten Gasse auf Höhe des Wächterstieges zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte die mit Dachpfannen behängte Außenfassade des dort befindlichen Eckhauses und entfernte sich anschließend ohne die Angabe seiner Personalien vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

