POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Northeim (ots) - Northeim, Ulmenstraße, Montag, 27.11.2023, 22.00 Uhr bis Dienstag, 28.11.2023, 06.50 Uhr Northeim, Birkenweg, Dienstag, 28.11.2023, 00.30 Uhr bis 08.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Gesamtschaden von 80.000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu zwei Pkw-Totalentwendungen in Northeim. Eine Tat fand in der Ulmenstraße im Zeitraum von Montag ca. 22.00 Uhr bis Dienstag ca. 06.50 Uhr statt. Hier wurde ...

