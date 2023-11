Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Betrug über WhatsApp erfolgreich - falsche Tochter bittet um Überweisung

Schwelm (ots)

Am 24.11.2023, gegen 22:45 Uhr, erhielt ein 67-jähriger Schwelmer eine Nachricht über WhatsApp seiner angeblichen Tochter. Sie habe eine andere Nummer genutzt, was für ihn aber nicht auffällig gewesen wäre. Im Verlauf des Chats bat sie um Überweisung eines mittleren vierstelligen Betrages, welcher daraufhin überwiesen wurde. Erst später konnte er seine Tochter telefonisch erreichen, woraufhin der Betrug festgestellt wurde.

So können Sie sich vor der Trickbetrugsmasche schützen, die zurzeit vermehrt über den Messenger-Dienst im Umlauf ist:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch unter dem Kontakt ab. Fragen Sie zuerst bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Seien Sie misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp. - Erstatten Sie immer eine Strafanzeige! - Leisten Sie auf keinen Fall Geldzahlungen. - Informieren Sie Ihre Bank, um eventuell getätigte Geldflüsse anzuhalten oder rückgängig zu machen. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Auch wenn Sie denken, dass Sie auf einen solchen Betrug nicht reinfallen: Bitte appellieren Sie an Freunde, Familie und Bekannte und warnen Sie die Ihnen näherstehenden Personen vor den Gefahren der neuen Masche per WhatsApp.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell