Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - 57-jähriger nach Alleinunfall leicht verletzt

Wetter (ots)

Am 24.11.2023 gegen 09:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Wetteraner die Ruhrstr. in Fahrtrichtung Kaiserstr.. In Höhe Hausnummer 1 kam dieser aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Hierbei wurde er leicht verletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Laterne blieb unbeschädigt. Zur weiteren Behandlung wurde der Fahrer einem Krankenhaus zugeführt.

