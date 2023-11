Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Pkw überschlägt sich auf Hattinger Straße- Fahrer wird leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 23.11.2023, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 24- jähriger Schwelmer die Hattinger Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Aus derzeit unbekannten Gründen geriet der Pkw der Marke VW ins Schleudern und prallte rechtsseitig gegen ein aufgestellten Baustellenschild. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der VW bleib auf dem Dach liegen. Der Schwelmer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Wert. Er wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

