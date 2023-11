Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit in einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 23.11.2023, gegen 19:43 Uhr, beabsichtigte ein 60-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw der Marke Nissan von der Hattinger Straße nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er jedoch aufgrund des Regens und der Dunkelheit eine 51- jährige Schwelmerin , welche fußläufig die Berliner Straße bei grünzeigender Ampel in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Die Schwelmerin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

