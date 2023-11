Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Busfahrer von Randalierer verfolgt

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Mittwoch (22.11.) randalierte gegen 10:50 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Sprockhövel in einem Bus der Linie SB37 indem er lautstark herumschrie und andere Fahrgäste anpöbelte. Nachdem der Busfahrer, ein 34-jähriger Mann aus Dortmund, an der Haltestelle Harkortstraße über diese Vorkommnisse informiert wurde und den Randalierer versuchte anzusprechen, wurde dieser daraufhin verbal aggressiv und beleidigend. Der Aufforderung den Bus umgehend zu verlassen kam der 28-Jährige nicht nach, sondern er wurde körperlich gewalttätig gegenüber dem Busfahrer u.a. unter Zuhilfenahme eines im Bus befindlichen Feuerlöschers und verfolgte diesen schließlich in Laufrichtung Gevelsberger Straße. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei wurde die Verfolgung des Busfahrers beendet. Der 28-Jährige wurde der Polizeiwache in Hattingen zugeführt. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde außerdem eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

