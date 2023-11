Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Straßenlaterne auf Pkw - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß

Hattingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am vergangenen Dienstag (21.11.) gegen 18:45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit einem weißen VW Passat, der am Vortag in Witten entwendet wurde, frontal gegen eine Straßenlaterne in der Wittener Straße. Durch den Aufprall knickte diese ab, riss aus der Verankerung im Boden und fiel auf den dort geparkten Seat einer 31-jährigen Hattingerin. Der Fahrer des VWs entfernte sich daraufhin ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten von der Örtlichkeit. In der Nähe des Unfallorts traf er auf dem Parkplatz eines ansässigen Fitnessstudios auf einen 47-jährigen Mann aus Witten, den er zunächst ansprach und um Hilfe bat. Anschließend flüchtete er erneut in unbekannte Richtung.

Da zu befürchten ist, dass der Fahrzeugführer sich bei dem Aufprall verletzt haben könnte, wurden am gestrigen Abend durch die Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese blieben jedoch allesamt erfolglos.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Mann geben können. Hinweise bitte an die 02336- 9166 1234.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30 - 35 Jahre alt - ca. 180cm groß - dunkle Kleidung - helle Haarfarbe und dunkle Kopfbedeckung - Vollbart - schlanke Statur - mittleren Alters - trug zwei mittelgroße Sporttaschen

Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die AVU trennte die Laterne vom Stromkreislauf und entfernte sie von der Unfallstelle, sodass ein betriebssicherer Zustand hergestellt wurde.

