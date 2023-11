Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Tatverdächtige nach Motorraddiebstahl gefasst

Schwelm (ots)

Am 18.11.2023, gegen 00:32 Uhr, sah ein 29-jähriger Schwelmer bei der Rückkehr zu seiner Wohnanschrift (Engelbertstraße), dass zwei männliche Jugendliche sein Motorrad der Marke Yamaha aus der Einfahrt schoben. Umgehend sprach er die Jugendlichen an, welche daraufhin sofort die Flucht ergriffen. Das Motorrad fiel in diesem Moment auf die Seite und wurde beschädigt. Der Geschädigte konnte bei den eingesetzten Beamten eine Personenbeschreibung abgeben. Im Rahmen der Fahndung wurden kurze Zeit später zwei männliche Jugendliche in der Viktoriastraße angetroffen. Auf sie passte die zuvor abgegebene Personenbeschreibung. Sie wurden zur Polizeiwache in Ennepetal verbracht. Die Tatverdächtigen sind 15 und 16 Jahre alt und wohnen beide in Schwelm.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell