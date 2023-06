Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale in Wohnung/ Einbrüche in Pkw und Häuser/ Diebstahl aus Gärten und von Terrasse/ Automat aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Ein 35-jähriger Mann randalierte am Sonntag gegen Mittag in seiner Wohnung an der Mendener Landstraße, griff Nachbarn verbal und körperlich an. Nur mit einer kurzen Jeanshose bekleidet, einer Wodkaflasche in der Hand und der Aufforderung "Verpisst euch" begrüßte er die Polizeibeamten. Sie überwältigten ihn gegen seinen erheblichen Widerstand, trugen ihn in den Streifenwagen und brachten ihn in den Gewahrsam. Sie schrieben eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Sonntag zwischen 0 und 16 Uhr wurde am Gehrweg eine Scheibe eines weißen Skoda eingeschlagen. So konnte der Täter in das Fahrzeug greifen und einen Kinderrucksack herausziehen.

Unbekannte hebelten in der Nacht zum Samstag an der Bergstraße eine Haustür auf und konnten so in das Gebäude eindringen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

An der Lessingstraße wurde am Samstag zwischen 3 und 20.20 Uhr aus einem Garten eine zu Dekorationszwecken aufgestellte Zinkwanne gestohlen. An der Reinickendorfer Straße verschwanden zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen von einer Terrasse ein Kissen, ein Polster, ein Industriestaubsauger samt Verlängerungskabel und eine Weinpflanze. Am Droste-Hülshoff-Weg wurden am Dienstag vergangener Woche die Seitenwände eines Gartenpavillons beschädigt. Am Wochenende waren sie komplett weg.

An der Luisenstraße wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Es konnte noch nicht ermittelt werden, ob die Täter etwas aus dem Gerät herausholen konnten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell