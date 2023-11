Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Grafweg

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023, in der Zeit von 17.13 Uhr bis 20.44 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten der oder die Täter das gesamte Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, Schuhe und Bargeld, bevor sie unerkannt flohen.

