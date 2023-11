Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Dieb im Mitarbeiterbereich eines Discounters an der Kölner Straße

Ennepetal (ots)

Am 20.11.2023, gegen 12:40 Uhr, stellten Mitarbeiter eines Discounters an der Kölner Straße einen derzeit unbekannten Täter in den Umkleideräumen des Geschäfts fest. Auf Ansprache, was er dort mache, ergriff er die Flucht und rannte in den Verkaufsraum zurück. Dort versuchte er über den Kassenbereich das Geschäft zu verlassen, wobei es zu einem Gerangel mit einer Mitarbeiterin des Discounters kam. Dabei verlor er die zuvor gestohlenen Geldbörsen der Mitarbeiter. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Der augenscheinlich männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- 17-20 Jahre alt - ca. 165cm groß - blonde kurze Haare - schmale Statur

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell