POL-WES: Dinslaken - Täter beschädigten Bushaltestellen und geparkte PKW -Polizei bitte um Mithilfe-

Dinslaken (ots)

Am Freitag, 03.11.2023, in der Zeit zwischen 21:00 und 23:15 Uhr zerstörten unbekannte Täter die Scheiben von insgesamt 5 Bushaltestellen im Bereich Lohberg und Dinslaken Bruch. In der Samstagnacht, gegen 03:00 Uhr befuhren zwei bislang unbekannte junge Männer mit Fahrrädern die Siegfriedstraße in Dinslaken. Auf ihrer Fahrt hielten sie immer wieder kurz an und traten gegen geparkte PKW. Sie setzten ihre Fahrt fort und bogen in die Krengelstraße ab. Auch dort traten sie gegen geparkte PKW. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die Tätetr nicht mehr angetroffen werden. Durch die Täter wurden 5 PKW beschädigt. Zeugen gaben an, dass beide mit Fahrrädern unterwegs waren und Caps trugen. Ferner sollten beide Täter ihre Gesichter mit Tüchern verdeckt haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer: 02064- 6220 zu melden.

