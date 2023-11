Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit fünf Verletzen

Kamp-Lintfort (ots)

Am 03.11.2023, gegen 18:10 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Fahrzeug die Nordtangente in Fahrtrichtung Prinzenstraße. Hierbei übersah er in Höhe der Straße Querspange die Fahrzeuge, welche an der Rotlicht zeigenden Ampel verkehrsbedingt warteten. Das Fahrzeug des 27-Jährigen touchierte zunächst den PKW eines 28-jährigen Mannes aus Xanten, anschließend den PKW einer 45-jährigen Frau aus Moers und danach den PKW einer 63-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 28-Jährige, eine 32-jährige und eine 44-jährige Beifahrerin aus Xanten, sowie die 63-Jährige verletzten sich leicht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Die vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Reinigung der Straße für etwa drei Stunden gesperrt.

