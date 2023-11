POL-EN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Rene Dirk V.

Schwelm (ots) - Am vergangenen Montag (20.11.) meldete ein 45-jähriger Schwelmer sein E-Bike als gestohlen nachdem er es um 20:30 Uhr an der Kirchstraße gesichert abgestellt hatte und es eine halbe Stunde später nicht mehr am ursprünglichen Platz aufgefunden werden konnte. Da das Fahrrad mit einem Tracker ausgestattet ist, informierte der Mann am Folgetag (21.11.) gegen 17 Uhr die hiesige Polizeiwache über ein ...

mehr