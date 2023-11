Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: E-Bike-Dieb flüchtet vor Polizei

Schwelm (ots)

Am vergangenen Montag (20.11.) meldete ein 45-jähriger Schwelmer sein E-Bike als gestohlen nachdem er es um 20:30 Uhr an der Kirchstraße gesichert abgestellt hatte und es eine halbe Stunde später nicht mehr am ursprünglichen Platz aufgefunden werden konnte.

Da das Fahrrad mit einem Tracker ausgestattet ist, informierte der Mann am Folgetag (21.11.) gegen 17 Uhr die hiesige Polizeiwache über ein gültiges GPS-Signal und damit den aktuellen Standort des Zweirads. Im Rahmen der Fahndung trafen die eigesetzten Kräfte in der Voerder Straße einen 18-jährigen Schwelmer an. Dieser entzog sich einer Kontrolle der Polizeibeamten und flüchtete auf dem Fahrrad in Richtung Marktstraße. Im Rahmen der Verfolgung wurde das Fahrrad auf Höhe eines ansässigen Ladengeschäfts gefunden. Die Personalien des Tatverdächtigen konnten im Nachhinein mit Hilfe von Zeugenaussagen ermittelt werden.

