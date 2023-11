Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener mit Schutzengel

Mann fällt ins Gleis und schläft ein

München (ots)

Vergangene Nacht (16. November) bewachte ein Schutzengel einen 45-jährigen Eritreer am Münchner Hauptbahnhof. Der Mann lief torkelnd am Bahnsteig entlang und fiel ins Gleis, wo er sich glücklicherweise in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante rollte. Gegen 2 Uhr morgens torkelte der Wohnsitzlose am Gleis 2 auf der Ausstiegsseite des S-Bahnsteiges entlang, als er stolperte und in den Gleisbereich fiel. Da er scheinbar nicht mehr aufstehen konnte, rollte er sich in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante, wo er liegen blieb und einschlief. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn entdeckte den Mann bei der Einfahrt in den Bahnhof und alarmierte die Bundespolizei. Nachdem der offensichtlich stark Alkoholisierte aus dem Gleisbereich geborgen war, nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Zur Ausnüchterung verblieb der 45-Jährige zunächst in Polizeigewahrsam.

