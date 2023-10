Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht !

Trier (ots)

Am 09.10.2023, zwischen 08:00 - 17:00 Uhr kam es in der Luxemburger Straße 148 in Trier im Bereich des dortigen Wendehammers zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter PKW im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ am Fahrzeug des Geschädigten lediglich einen kaum lesbaren Zettel mit offensichtlich falscher Handynummer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 zu melden.

