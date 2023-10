Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ayl (ots)

Am Montagmorgen, 09.10.2023, gegen 09:20 Uhr ereignete sich auf der innerörtlichen B 51 in Ayl ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Eine 40-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr die Trierer Straße und bog auf die B 51 in Fahrtrichtung Tawern ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines 18-jährigen Motorradfahrers, der auf der bevorrechtigten B 51 aus Richtung Tawern kommend in Richtung Saarburg unterwegs war. Es kam auf der B 51 zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW. Der 18-jährige wurde durch einen Notarzt und Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und mit schweren Beinverletzungen ins Brüderkrankenhaus nach Trier verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000EUR. Die B 51 war für die gesamte Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Saarburg wurde diesbezüglich eine Umleitung über Biebelhausen und Wawern eingerichtet.

