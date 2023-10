POL-PDTR: Verkehrskontrollen in Birkenfeld

Ayl (ots) - Am Montagmorgen, 09.10.2023, gegen 09:20 Uhr ereignete sich auf der innerörtlichen B 51 in Ayl ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Eine 40-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr die Trierer Straße und bog auf die B 51 in Fahrtrichtung Tawern ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines 18-jährigen Motorradfahrers, der auf der ...

