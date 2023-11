Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Gevelsberg: Kontrolleinsatz gegen Wohnungseinbruch

Ennepe-Ruhr-Kreis/Gevelsberg (ots)

Am 23.11.2023 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr führten Kräfte der Kreispolizeibehörde einen großangelegten Polizeieinsatz zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen durch. Im Rahmen des Einsatzes wurden 100 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Kontrollstellen dazu gab es u.a. in der Asbecker Straße und Rosendahler Straße in Gevelsberg. Die eingesetzten Kräfte ahndeten insgesamt neun Verkehrsverstöße. Hinweise auf reisende Täter im Kreisgebiet konnten nicht erlangt werden.

