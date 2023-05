Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann nach Einbruch in Lagerhalle vorläufig festgenommen

Viersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldete sich gegen 2 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, der Taschenlampenlicht in einer aktuell nicht genutzten Lagerhalle am Lichtenberg in Viersen festgestellt hatte. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten einen 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Halle stellen, der gerade abgetrennte Kabel zum Abtransport in einem Sack unterbrachte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. /hei (422)

