Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit über 150 km/h durch die Stadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Essener ist am Sonntagabend, 10. März 2024, einem Polizeibeamten im Straßenverkehr aufgefallen. Der 23-Jährige fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Stadtsüden. Der Polizeibeamte, der eigentlich frei hatte, versetzte sich in den Dienst und verfolgte den Audi mit britischen Kennzeichen. Dabei erreichte der Audi des 23-Jährigen teilweise eine Geschwindigkeit von über 150 Stundenkilometern, obwohl nur 70 km/h und etwas weiter sogar nur noch 50 km/h erlaubt waren. Dabei schnitt er wiederholt andere Verkehrsteilnehmer, sodass diese abbremsen mussten. Auch eine rot zeigende Ampel konnte den Audi-Fahrer nicht zum Anhalten bewegen. Alarmierte Kollegen stoppten mit ihrem Streifenwagen schließlich den Essener an der Kreuzung Wickingstraße/Wilhelm-Busch-Straße. Der Führerschein sowie das Auto des 23-Jährigen wurden eingezogen und sichergestellt.

Befragt zum ausländischen Kennzeichen gab der Mann an, dass er das Auto gerade erst in England gekauft hätte und der Termin beim TÜV noch anstünde. Sein anderer Wagen sei bereits durch die Polizei abgemeldet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell