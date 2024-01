Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomaten aufgesprengt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/ -Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (01.01.2024) und Dienstag (02.01.2024) zwei Zigarettenautomaten an der Adalbert-Stifter-Straße und an der Ingersheimer Straße gesprengt. An der Adalbert-Stifter Straße zündeten die Täter offenbar zwischen Montag, 00.00 Uhr und Dienstag, 01.20 Uhr einen Sprengkörper im Ausgabefach, um den Automaten zu öffnen. Mit derselben Vorgehensweise zerstörten die Unbekannten den Automaten an der Ingersheimer Straße, um an den Inhalt zu gelangen. Ein genauer Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Die Täter stahlen Bargeld und Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778, bei der Kriminalpolizei zu melden.

